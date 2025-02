Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub am Bahnhof - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwoch (26.02.2025) gegen 20:45 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ereignet hat. Ein 24-Jähriger befand sich im Bereich der Karlstraße in unmittelbarere Nähe zur Musikhalle am Bahnhof Ludwigsburg. Hier wurde er von einem bislang noch unbekannten Täter angesprochen, welcher Geld und Zigaretten vom Opfer forderte. Nachdem das Opfer die Herausgabe verneinte, wollte der der Täter das Opfer durchsuchen. Gegen diese Handlung setzte sich der 24-Jährige zu Wehr. Daraufhin soll der Täter mit einer Bierflasche auf den Kopf des Opfers geschlagen haben. Durch den Schlag erlitt der 24-Jährige eine blutende Wunde am Kopf und er verlor einen Zahn. Daraufhin flüchtete der Täter mit den geraubten Zigaretten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter soll zur Tatzeit eine bronzefarbene Jacke, helle Jeans, eine beige Wollmütze und graue Turnschuhe getragen haben. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell