POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Mettmann/Erkrath - 2501112

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Straße "Am Freistein" registrierte die Polizei am Mittwoch, 29. Januar 2025, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 12 und 22 Uhr drangen Unbekannte mittels Gewalt durch ein Küchenfenster in die Wohnräume ein. Informationen zu etwaiger Tatbeute liegen nach ersten Kenntnissen nicht vor.

Am Mittwoch, 29. Januar 2025, gelangten Einbrecher zwischen 16 Uhr und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Laubacher Feld". Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür und durchwühlten die Wohnräume. Nach ersten Kenntnissen stahlen sie Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

In der Straße "Am Hang" kam es am Mittwoch, 29. Januar 2025, zwischen 18:10 Uhr und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier gelangten Unbekannte gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Täter entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Zwischen Dienstag, 28. Januar 2025, gegen 20 Uhr und Mittwoch, 29. Januar 2025, gegen 6 Uhr wurde in eine Lagerhalle einer Metallbau-Firma an der Feldheider Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam öffneten. Die Personen durchsuchten die Büroräume. Ob etwas entwendet wurde, ist nach ersten Kenntnissen nicht bekannt.

Im Stadtteil Hochdahl gelangten bislang unbekannte Personen am Mittwoch, 29. Januar 2025, zwischen 17 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sandheider Straße. Sie beschädigten die Terrassentür und verschafften sich somit Zutritt zu den Wohnräumen, die sie delikttypisch durchsuchten. Dabei fanden sie einen Tresor, den sie unerkannt mit sich nahmen. Zudem stahlen sie Schmuck. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor.

An der Thomas-Mann-Straße registrierte die Polizei am Mittwoch, 29. Januar 2025, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Personen begaben sich zwischen 19 Uhr und 21:20 Uhr durch den rückwärtig gelegenen Garten zu dem Haus und verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten ein Tablet, eine Spielekonsole sowie hochwertige Sonnenbrillen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

