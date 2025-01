Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan

Hilden - 2501109

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Flurstraße wurde ein orangefarbiger Dacia Duster im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23. Januar 2025, gegen 17 Uhr und Freitag 24. Januar 2025, gegen 9 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Dacia wurde von seinem Halter auf Höhe der Hausnummer 160 auf einem privaten Parkplatz abgestellt worden, der seinen Wagen bei seiner Rückkehr mit frischen Unfallschäden in Form von Kratzspuren an der hinteren linken Felge vorfand. Nach aktuellen Kenntnissen kam das unbekannte unfallverursachende Fahrzeug mutmaßlich von der Fahrbahn ab und stieß sowohl gegen einen Betonpfosten als auch gegen das betroffene Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacherin oder der -verursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Sonntag, 26. Januar 2025, kam es in Hilden auf dem Erikaweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 8:05 Uhr befuhr ein 75-jähriger Hildener mit seiner grauen Mercedes C-Klasse den Erikaweg in Richtung Kastanienweg. In Höhe der Hausnummer 28 touchierte ihn nach eigenen Angaben ein entgegenkommendes unbekanntes Fahrzeug und entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine niedrige dreistellige Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

