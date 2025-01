Polizei Mettmann

POL-ME: Diebstähle aus Autos: Die Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2501107

Mettmann (ots)

In Langenfeld registrierte die Polizei zwischen Montag, 27. Januar 2025, und Dienstag, 28. Januar 2025, mehrere aufgebrochene Autos, aus denen unter anderem Bordcomputer gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr am Montagabend und 7:20 Uhr am Dienstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in insgesamt drei Autos ein. An der Straße "Im Bruchfeld" brachen sie einen Mini Cooper auf, der auf einem privaten Grundstück geparkt worden war. Aus diesem stahlen sie das Tachometer sowie das Autoradio. Ein weiterer Mini Cooper wurde an der Selma-Lagerlöf-Straße beschädigt, aus dem die Täter den Bordcomputer demontierten und mitnahmen.

Zudem brachen sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Mini Clubman in der Straße "Hinter den Gärten" auf. Aus diesem entwendeten die Täter den Bordcomputer und entkamen ebenfalls unerkannt.

Da zu den Tätern bisher keine Hinweise vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen:

Wer hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verdächtige Beobachtungen in Langenfeld gemacht? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter der Telefonnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell