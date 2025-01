Polizei Mettmann

POL-ME: 74-Jährige von falscher Bankmitarbeiterin betrogen - Velbert - 2501103

Mettmann (ots)

In Velbert ist eine 74 Jahre alte Seniorin am Montag (27. Januar 2025) durch eine falsche Bankmitarbeiterin am Telefon betrogen worden. Die Polizei warnt vor der Masche und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Folgendes war geschehen:

Am Nachmittag erhielt die Velberterin den Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgab. Die Anruferin schilderte der 74-Jährigen, dass sie an ihrem PC ein Update durchführen müsse, um weiterhin auf das Online-Banking zugreifen zu können. Am Telefon schilderte die Anruferin nun, welche Schritte die Velberterin nun unternehmen müsse, um ihren Zugang zum Online-Banking nicht zu verlieren.

Nach dem Ende des Telefonats stellte die Seniorin dann einige Zeit später fest, dass von ihrem Konto rund 5.000 Euro abgebucht worden waren.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und warnt:

Geben Sie niemals telefonisch Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse und lassen Sie unter keinen Umständen zu, dass jemand Fremdes auf Ihr Konto zugreift. Banken rufen Sie nicht zu Hause an, um Sie zu Überweisungen auf ein Konto zu überreden. Sofern Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie bitte einfach auf, trennen die telefonische Verbindung und nehmen Sie dann persönlich Kontakt zu Ihrer Bank oder zu einer Person Ihres Vertrauens auf, um die Richtigkeit zu überprüfen.

