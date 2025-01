Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert/Hilden/Monheim am Rhein - 2501102

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

An der Straße "Hofer Heide" drangen bislang Unbekannte am Montag, 27. Januar 2025, in ein Reihenhaus ein. Der Tatzeitraum kann auf 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Täterinnen oder Täter öffneten die Terrassentür auf gewaltsame Art und Weise und drangen so in die Wohnräume ein, die sie delikttypisch durchsuchten. Nach ersten Kenntnissen wurde glücklicherweise nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

An der Straße "Im Hülsenfeld" kam es am Sonntag, 26. Januar 2025, gegen 0:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle, die durch verschiedene ansässige Firmen genutzt wird. Über einen Zugang am Dach begaben sich mehrere unbekannte Personen zu den Regalen einer Firma, die E-Zigaretten verkauft, und nahmen anschließend eine Vielzahl der Produkte mit sich. Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

An der Von-Ketteler-Straße kam es zwischen Freitag, 24. Januar 2025, gegen 0 Uhr und Montag, 27. Januar 2025, gegen 14 Uhr zu einem Einbruch in eine Baustelle. Hierbei betraten unbekannte Personen das umzäunte Gelände und stahlen mehrere dutzend Meter Stromkabel. Wie die Täterinnen oder Täter auf das Gelände gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht auf Dienstag, 28. Januar 2025, versuchte ein bislang unbekannter Mann gegen 0:20 Uhr in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Weberstraße einzubrechen. Anwohner neben dem betroffenen Haus bemerkten verdächtige Geräusche und beobachteten, wie ein Mann die Gartentür zum Grundstück aufhebelte. Anschließend versuchte er, die Tür des Wintergartens zu öffnen. Als der Mann angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Karlheinz-Stockhausen-Straße. Er ist circa 1,80 Meter groß, war zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet und trug eine schwarze Basecap.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

