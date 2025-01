Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Erkrath - 2501104

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Rathelbecker Weg verursachte eine bislang unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer am Montag, 27. Januar 2025, einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Gegen 8:10 Uhr stellte die Halterin eines schwarzen Seat Ibiza mit Wuppertaler Städtekennung (W-) ihren Wagen in unbeschädigtem Zustand am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 5 ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 16:20 Uhr fand sie die frischen Unfallspuren am linken Außenspiegel vor, der erheblich beschädigt worden war. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden und eine entsprechende Regulierung einzuleiten.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

