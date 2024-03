Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ohne Versicherungsschutz und in verkehrsunsicheren Zustand unterwegs

Am Dienstag stoppte die Polizei in Laupheim die gefährliche Fahrt eines Rollerfahrers.

Gegen 10 Uhr sah eine Polizeistreife einen 26-Jährigen auf einem E-Scooter in der Biberacher Straße fahren. Der war in Richtung Weihertalstraße unterwegs und konnte von einer Polizeistreife gestoppt werden. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter kein gültiges Kennzeichen hatte. Am Roller war noch das schwarze Versicherungskennzeichen aus 2023 angebracht. Eine Versicherung für das Elektrokleinstfahrzeug bestand deshalb nicht. Auch nahmen die Polizisten das Gefährt genauer unter die Lupe. Dabei kamen mehrere gravierende Mängel ans Licht. So war das Profil am Vorderreifen gänzlich abgefahren und die vordere Bremse und auch das Licht waren ohne Funktion. Seinen Roller musste der Mann nach Hause schieben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Die Versicherung von Kraftfahrzeugen ist immer wichtig. Denn bei einem Unfall können sehr schnell Sach- oder Personenschäden entstehen. Hierbei fallen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren tausend Euro an. Damit der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt ist eine Versicherung zwingend notwendig. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Straftat dar und kann im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem muss der Verursacher eines Unfalls, der ohne Versicherungsschutz unterwegs ist, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen.

