Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu: "Einbruch in Bank: Polizei bittet um Hinweise" - Velbert - 2501106

Mettmann

Korrektur: In der vorausgegangenen Pressemitteilung war eine falsche Tatzeit angegeben. Der Einbruch ereignete sich gegen 3:30 Uhr. Die vorherige Pressemitteilung wurde deswegen gelöscht.

In Velbert sind zwei bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch, 29. Januar 2025, in eine Bankfiliale in der Innenstadt eingebrochen. Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach den Unbekannten gefahndet, konnte aber leider keine verdächtigen Personen oder Autos mehr antreffen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 3:30 Uhr verschafften sich zwei dunkel gekleidete Männer gewaltsam Zugang zu dem Vorraum einer Bank an der Grünstraße. Dort hantierten sie an einem Geldautomaten und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Aktuell ist es noch unklar, ob es dem Duo gelang Bargeld zu entwenden.

Bei ihrem Einbruch wurden die Täter durch die Videoüberwachung der Bank beobachtet. Die Sicherheitsfirma reagierte schnell und alarmierte den eigenen Sicherheitsdienst sowie die Polizei, die schnell vor Ort war. Allerdings konnte die Polizei - trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers - im Rahmen der Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Kriminalpolizei nahm vor Ort erste Spuren auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ob der Einbruch in Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat in der Nacht auf Montag in Mettmann steht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5957379), ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Täter werden beschrieben als:

- männlich - ungefähr 1,60 bis 1,80 Meter groß - mit heller Hautfarbe - einer der Täter ist etwas kräftiger gebaut - sie waren mit schwarzen Jacken und Hosen mit silbernen Streifen bekleidet

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank gesehen oder kann die Ermittlungen mit sonstigen Hinweisen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann