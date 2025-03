Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei sucht Zeugen nach rücksichtsloser Fahrweise und Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

Am Freitagmorgen, den 07.03.2025, kam es in Nordhorn zu einer massiven Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen dunklen Peugeot. Gegen 06:47 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass ein solches Fahrzeug auf der Neuenhauser Straße in Höhe der Euregiostraße durch riskante Fahrmanöver auffiel. Der Wagen überholte mehrfach rücksichtslos und geriet wiederholt in den Gegenverkehr, wodurch es beinahe zu Verkehrsunfällen kam. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst ergebnislos.

Kurze Zeit später, um 07:05 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der B403 in Höhe der Neuenhauser Straße gemeldet. Ein schwarzer Peugeot war dort mit einem VW Tiguan kollidiert. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Fahrer des Peugeot in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte in den wartenden VW Tiguan, der an der Ampel stand.

Die beiden Insassen des Peugeot wurden vor Ort angetroffen. Im Fahrzeug wurden zahlreiche geöffnete und verschlossene Alkoholflaschen gefunden. Ein Atemalkoholtest beim 26-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,46 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Peugeot vor dem Unfall machen können oder selbst durch das Fahrzeug gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell