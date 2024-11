POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: LKW streift Regenrinnen und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Zwischen 21 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag kam es auf einer nicht umzäunten Baustelle am James-Monroe-Ring zu einem Diebstahl. Durch eine unbekannte Täterschaft wurden hierbei zahlreiche Innenbänke und Rollladenkästen entwendet. Der Sachschaden beträgt dabei etwa 4.100 Euro. Aufgrund der Anzahl an gestohlenen Gegenständen ist es wahrscheinlich, dass die Täterschaft ein Fahrzeug verwendete. ...

mehr