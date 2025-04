Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor - eine Person schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am heutigen Samstag (26.04.2025) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor.

Ein 58-jähriger Taucher wurde hierbei, vermutlich aufgrund eines Tauchfehlers beim Aufstieg, schwer verletzt. Er wurde nach ersten, rettungsdienstlichen Maßnahmen vor Ort mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

