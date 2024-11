POL-NB: Kleines Signal, große Wirkung

Malchow (ots) - Am Morgen des 16.11.2024 wurde der Polizei in Röbel ein Einbruch in die Eishalle in Malchow in der dortigen Schulstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam in der Nacht von Freitag zu Samstag in die Eishalle und entwendeten Bargeld in Höhe von mehr als Tausend Euro und mehrere Getränke aus Kühlschränken. Der Tatort wurde für die weitere Spurensicherung an den Kriminaldauerdienst ...

mehr