Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Katzwinkel - Auffahrunfall mit Totalschaden

Katzwinkel (ots)

Am Sonntagmorgen, 23.06.2024, ereignete sich in Katzwinkel gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 20 Jahre alte Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Knappenstraße in Richtung Wehbach. Er bemerkte wegen eines vorausfahrenden Pkws einen am Straßenrand geparkten Pkw Fiat Tipo Kombi zu spät und fuhr auf diesen auf. An beiden Pkw entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

