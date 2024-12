Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Person verletzt

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am gestrigen Dienstag (10.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Autofahrer und einem 66-jährigen Rollerfahrer in der Hofackerstraße. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 17.15 Uhr fuhr 35-Jährige mit seinem Auto in der Alten Straße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung zur Hofackerstraße übersah der Autofahrer offenbar den 66-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 66-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 35-jährigen Mann.

