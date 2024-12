Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Diebstahl fest

Augsburg (ots)

------------ In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Lechhausen - Am Montag (09.12.2024), entwendeten ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Steinerne Furt Waren und gingen dabei einen Angestellten körperlich an.

Gegen 18.30 Uhr entwendeten die zwei Tatverdächtigen Waren aus dem Supermarkt. Dabei wurden sie von einem Angestellten zur Rede gestellt. Es kam zur Auseinandersetzung zwischen den Tatverdächten und dem Angestellten. Einer der beiden Tatverdächtigen warf daraufhin einen der entwendeten Gegenstände auf den Angestellten. Anschließend flüchteten die beiden. Der Angestellte wurde leicht verletzt.

Auf der Flucht beschädigten die Tatverdächtigen noch mindestens ein Fahrzeug.

Die Polizeibeamten ermittelten die beiden Tatverdächtigen aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes und nahmen diese anschließend fest. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Nachdem beide augenscheinlich alkoholisiert waren, führten die Polizeibeamten bei dem 28-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme bei den beiden.

Der 26-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizeibeamten brachten ihn deshalb in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 26- und 28-Jährige einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Augsburg vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Personen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Beide Personen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell