POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Brand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (09.12.2024) schlug eine bislang unbekannte Person eine 47-Jährige in der Viktoriastraße. Gegen 16.50 Uhr befand sich die 47-jährige Passantin auf dem Gehweg der Viktoriastraße in Richtung Bahnhof. Hierbei schlug eine bislang unbekannte Person die 47-Jährige im Vorbeilaufen mit einer Tragetasche und verletzte diese leicht. ...

