POL-VDMZ: Stau nach Unfall mit Boxspringbett

Ingelheim, Rheinhessen (ots)

Ein 43-jähriger Fahrer eines PKW-Anhängergespanns befährt am 12.03.2024 die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt als er gegen 20:30 Uhr in Höhe von Kilometer 38 aufgrund mangelhafter Ladungssicherung von seinem Anhänger einen Teil eines Boxspringbettes verliert. Die dahinterfahrenden fünf Pkw können nicht mehr ausweichen und fahren über das Bettteil. Hierbei werden diese zum Teil stark beschädigt. Nach dem Unfall verteilen sich die Bettteile auf beiden Fahrstreifen wie auch auf dem Standstreifen über ca. 200 Meter, so dass die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden muss. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wird die A60 in dem Bereich ca. eine Stunde voll gesperrt. Es entsteht ein erheblicher Rückstau. Gegen den 43- jährigen Unfallverursacher wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

