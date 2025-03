Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Tödlicher Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung zu "POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A61 mit Vollsperrung der Autobahn"

A61-Bingen (ots)

Am 11.03.2025 kam es auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Dorsheim und Bingen-Mitte ein Gliederzug mit einer Reifenpanne. Eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim sicherte den Pannen-LKW ab. Hierbei wurde auch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Gegen 01:50 Uhr durchbrach ein 65-Jähriger aus dem Münsterland mit seinem Sattelzug zunächst die polizeiliche Absperrung und kollidierte mit dem unbesetzten Streifenwagen. Der Streifenwagen drehte sich um die eigene Achse und wurde in die rechte Schutzplanke geschleudert. Anschließend fuhr der Sattelzug auf den Pannen-Gliederzug auf und touchierte ein danebenstehendes Service-Fahrzeug. Der Gliederzug wurde auf einen vor ihm stehenden PKW geschoben. Die Fahrerkabine des verursachenden LKW wurde zusammengestaucht. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Am Streifenwagen entstand Totalschaden. Der Gliederzug wurde im Heckbereich, an der Seite und an der Front beschädigt. Der Fahrer des Gliederzugs befand sich zum Unfallzeitpunkt vor seinem LKW, stürzte zu Boden und verletzt sich leicht an der Hand. Am Service-Fahrzeug und dem PKW entstand geringer Sachschaden.

Zwecks Unfallaufnahme und Reinigung war die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Waldlaubersheim bis ca. 13:45 Uhr vollgesperrt. Es entstand erheblicher Rückstau.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter beauftragt und die beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Heidesheim, Bingen, Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim die Feuerwehr Bingen, der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Emmelshausen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell