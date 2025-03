POL-VDMZ: BAB 61- Mit defekten Reifen unterwegs

A 63/Bischheim (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen PKW-Fahrer konnten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 6.3.25 gegen 23:45 Uhr an der A 63 bei Bischheim bei dem Mann Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der 28-Jährige räumte auch ein, am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Vortest ...

