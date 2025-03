Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bleifuß auf der A63: 25-Jähriger fährt 106 km/h zu schnell

Ingelheim (ots)

Am späten Abend des 06.03.2025 führte die Polizeiautobahnstation Heidesheim mit einem ProVida-Fahrzeug Geschwindigkeitsmessungen auf der A63 durch. Dort fiel den Beamten nach kurzer Zeit der 25-jährige Fahrer eines Skoda Kamiq auf. Bereits auf Höhe des Autobahnkreuzes Mainz-Süd überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um über 30 km/h. Im weiteren Verlauf überschritt der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrfach um über 40 km/h.

Auf Höhe der Anschlussstelle Freimersheim schien der junge Mann alles aus seinem Fahrzeug herausholen zu wollen und beschleunigte auf über 186 km/h. Was er dabei jedoch übersah, war die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h, welche aufgrund einer gerade im Aufbau befindlichen Baustelle dort ausgeschildert war. Glücklicherweise war das Verkehrsaufkommen sehr gering und niemand wurde durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet.

Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle zeigte sich der Fahrer völlig unbeeindruckt und zweifelte die Messergebnisse an. Darüber hinaus war sich der Fahrer sicher, dass sein Fahrzeug die genannten Geschwindigkeiten überhaupt nicht erreichen könne.

In den nächsten Wochen wird der 25-Jährige Post von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer erhalten. Aufgrund der Vielzahl an Verstößen sowie der massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen erwarten ihn nun ein hohes vierstelliges Bußgeld, mehrere Punkte in Flensburg und mindestens drei Monate Fahrverbot.

