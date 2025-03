Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss mutmaßliche Dopingmittel mitgeführt

A 63/Bischheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit einem 28-jährigen PKW-Fahrer konnten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 6.3.25 gegen 23:45 Uhr an der A 63 bei Bischheim bei dem Mann Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum feststellen. Der 28-Jährige räumte auch ein, am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Vortest ergab dann auch ein entsprechend positives Ergebnis. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Polizisten bei dem Mann noch eine Dose auffinden, bei deren Inhalt es sich nach einer ersten Überprüfung um einen nach den Anti-Dopinggesetzgebung verbotenen Stoff handeln könnte. Die Dose samt Inhalt wurde sichergestellt. Der 28-Jährige musste mit zur Dienststelle zur Blutentnahme. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell