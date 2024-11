Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 15.11.2024, gegen 16:00 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Von-Kieffer-Straße in Ludwigshafen zu einem Taschendiebstahl. Der Anzeigenerstatter bezahlte an der Kasse seinen Einkauf und bemerkte kurze Zeit später auf dem Parkplatz, dass seine Geldbörse nicht mehr in seiner Tasche steckte. Ein Verlust der Geldbörse konnte ausgeschlossen werden. Hinweise auf einen Täter bestehen derzeit keine. Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell