POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (14.11.2024), gegen 15:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Sternstraße mit der Hohenzollernstraße zu einem Unfall zwischen einer 19-jährigen und einer 59-jährigen Autofahrerin. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr