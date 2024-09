Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 42-Jähriger versucht in Apotheke einzubrechen - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.09.2024) wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Sandstraße in Siegen gerufen.

Gegen 00:30 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge zuvor einen Mann wahrgenommen, wie dieser versucht habe, gewaltsam in die Apotheke einzudringen. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er in Richtung Daimlerstraße.

Die alarmierten Polizisten konnten dort einen 42-Jährigen feststellen, der sich in einem Gebüsch versteckt hielt. Außerdem konnten die Einsatzkräfte in Tatortnähe ein Schnureisen auffinden, welches sichergestellt wurde.

Der Einbrecher wurde zunächst auf die Polizeiwache nach Siegen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Sachbearbeitung übernommen.

