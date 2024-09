POL-SI: Mehrere Motorradunfälle am Wochenende - drei Schwerverletzte - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte Steine auf die HTS in Siegen geworfen und dadurch einen Pkw beschädigt. Gegen 14:30 Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Pkw auf der Hüttentalstraße von Niederschelden kommend in Richtung Siegen/Kreuztal unterwegs. Ausgangs des Bühltunnels wurde ihre Windschutzscheibe plötzlich von zwei Steinen ...

mehr