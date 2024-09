POL-SI: Unbekannte werfen Steine auf HTS - Pkw beschädigt- #polsiwi

Bad Laasphe - Banfe (ots) - Am Dienstagnachmittag (17.09.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden in Bad Laasphe - Banfe gekommen. Als die Polizeieinsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen, zeigte sich ein Bild der Verwüstung. Eine 82-Jährige war zuvor gegen 15:50 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes auf der Banfetalstraße in ...

mehr