POL-VDMZ: Zu hoch, zu lang und Ladung nicht gesichert: LKW-Kontrollen auf der BAB 61

Welgesheim (ots)

Am heutigen Vormittag wurden durch den Kontrolltrupp für gewerblichen Güter- und Personenverkehr der VD Mainz sowie den Pendants aus den Polizeipräsidien Südhessen und Westhessen LKW auf dem Parkplatz Steingewann der BAB 61, insbesondere im Hinblick auf deren Abmessungen und Gewichte, kontrolliert.

Von 12 kontrollierten Gespannen mussten 10 beanstandet werden. In vielen Fällen blieb es bei Verwarnungen, beispielsweise aufgrund geringfügiger Überschreitung des Gesamtgewichtes oder Verstößen im Bereich Sozialvorschriften.

In drei Fällen, alles Autotransporter, war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Es wurden defekten oder zu schwache Spanngurte eingesetzt. Diese müssen nun getauscht werden.

Ein Fahrer der Autotransporter war allerdings besonders kreativ. Eigentlich passten nämlich nur 2 PKW auf seinen Anhänger. Durch maximales Ausfahren der Ladestütze und Anbauen zweier Lochplatten nach vorne wurde Platz für einen weiteren PKW auf dem Anhänger geschaffen. Nun war es allerdings so, dass die angebauten Lochplatten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung unmöglich machten. Zudem stand der letzte geladene PKW nur noch gerade so mit dem halben Reifen auf der Ladestütze, auch hier konnte man nicht mehr von einer richtigen Sicherung der Ladung sprechen. Des Weiteren wurde der zulässige Ladungsüberhang in diesem Fall um 1 Meter überschritten. Ein PKW musste also abgeladen werden.

Auf die Fahrer der verschiedenen Transporte und teilweise auch die unternehmen kommen nun Bußgelder zu.

