POL-HRO: Verfolgungsfahrt durch Rostock - 37-Jähriger ohne Führerschein gestoppt

Schwerin (ots) - Acht lebende Hühner wurden am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr in der Von-Schulenburg-Straße in Schwerin in einem Sperrmüllhaufen entdeckt und gerettet. Die Polizei wurde durch einen aufmerksamen Hinweisgeber alarmiert. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten die Tiere ohne Wasser und Futter in einem Käfig vor. Aufgrund der Gefährdung der Tiere wurde unverzüglich das zuständige Veterinäramt ...

