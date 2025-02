Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hühnerdieb in Schwaan: 10 Hühner und ein Hahn fallen Diebstahlsserie zum Opfer

Landkreis Rostock/Schwaan (ots)

Am gestrigen Tag erschien eine 56-jährige Frau aus Schwaan bei der Polizei in Bützow und zeigte einen Diebstahl von Hühnern an: Am selben Morgen habe sie gegen 09:30 Uhr zwei männliche Stimmen auf dem Grundstück ihres Bungalows im Spatzenweg in Schwaan vernommen, gefolgt von dem lauthalsen Gackern ihrer dort laufenden Hühner. Auch Federn habe die Frau aus ihrem Badezimmerfenster heraus aufliegen sehen. Als die 56-Jährige sogleich auf ihrer Terrasse nachsah, seien die unbekannten Täter bereits geflohen und hätten zwei der Hühner mitgenommen. Ein drittes Tier habe sie einige Häuser weiter tot aufgefunden. Offenbar kommt es seit dem 09.02.2025 laut eigener Angaben immer wieder zu solchen Diebstahlshandlungen bei der Frau. Mittlerweile seien schon ein Hahn und zehn Hühner abhandengekommen. Zwei Tiere habe sie auf einem Feld im Schwaaner Umland verletzt wiedergefunden. Von den Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass sie akzentfreies Deutsch gesprochen haben sollen. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

