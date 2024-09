Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240910-1: Festnahme nach Ladendiebstahl

Kerpen (ots)

Polizisten stellten Diebesgut sicher

Polizisten haben am Montagabend (9. September) in Kerpen-Sindorf einen mutmaßlichen Ladendieb (30) vorläufig festgenommen. Er soll kurz zuvor in einem Drogeriemarkt Parfüm entwendet haben.

Laut ersten Informationen soll der 30-Jährige gegen 20 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Kerpener Straße Parfüm im niedrigen dreistelligen Wert entwendet haben. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie trafen den Beschuldigten kurze Zeit später in einer S-Bahn am Bahnhof in Sindorf an. Unter seinem Sitz fanden die Beamten die noch verpackte Beute. Sie nahmen den Beschuldigten vorläufig fest, stellten das Diebesgut sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Beschuldigte wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt. (rs)

