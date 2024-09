Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240909-1: Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auto kollidierte mit E-Scooter

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter am Freitagnachmittag (6. September) in Pulheim-Stommeln sind zwei Mädchen (12, 13) verletzt worden. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 13-Jährige in ein Krankenhaus, das andere Kind erlitt leichte Verletzungen.

Laut ersten Informationen sollen die beiden Kinder gegen 17 Uhr auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Venloer Straße in Richtung Hagelkreuzstraße unterwegs gewesen sein. Zeitgleich soll die Autofahrerin (42) aus der Straße "Zum Mühlenblick" auf die Venloer Straße gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit den Mädchen, die mit ihrem E-Scooter gegen die vordere rechte Ecke des Autos prallten. Ermittlungen ergaben zudem, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell