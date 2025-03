Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlicher Körperverletzung erfolgreich

Berlin (ots)

Am 12. März 2025 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung nach drei Männern, die am 22. September 2024 um 2:43 Uhr auf dem S-Bahnsteig der Ringbahn S41 am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen gemeinschaftlich auf einen Mann eingeschlagen haben sollen.

Aufgrund zahlreicher, eingegangener Hinweise konnten die Tatverdächtigen namhaft gemacht werden. Aus diesem Grund stellt die Bundespolizei die Fahndung ein.

Erstmeldung vom 12.03.2024: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen

Berlin - Mitte: Die Bundespolizei sucht nach drei Männern, die am 22. September 2024 um 2:43 Uhr auf dem S-Bahnsteig der Ringbahn S41 am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen gemeinschaftlich auf einen Mann eingeschlagen haben sollen.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll einer der gesuchten jungen Männer den geschädigten Reisenden festgehalten haben, woraufhin ein anderer ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Ein weiterer bisher unbekannter junger Mann habe anschließend eine halb gefüllte 1,5 Liter Plastikflasche in Richtung des geschädigten Mannes geworfen. Der Reisende erlitt durch den Angriff erhebliche Verletzungen im Gesicht und verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Tiergarten die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der unbekannten Männer an.

Die Bilder finden Sie hier: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fa hndungen/2025/oefa-18-2025.html

Die Bundespolizei bittet daher um Ihre Mithilfe.

- Wer kennt die Personen auf den Fotos? - Wer kann Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030/2062293-0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000, oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

