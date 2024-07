Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Horn, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Holztisch einer Sitzgruppe am Wasserturm (01.07.2024)

Gaienhofen, Horn (ots)

Unbekannte haben am Montagmittag mehrere hundert Euro Schaden an einer Sitzgruppe am Wasserturm in der Weiler Straße verursacht. Sie entfernten einen Müllsack aus dem dortigen Mülleimer, legten diesen auf den Holztisch und zündeten den Sack anschließend an. Danach entfernten sich die Unbekannten von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0, entgegen.

