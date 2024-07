Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240705-2-pdnms Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen wegen Open-Air-am Südstrand

Eckernförde (ots)

Am 05.07.2024 und 06.07.2024 finden am Südstrand in Eckernförde, gleich zwei Veranstaltung statt. Den Anfang macht am 05.07.2024 die Veranstaltung "Ahoi Eckernförde", gefolgt am Sonnabend den 06.07.2024 von der Veranstaltung "R.SH Pop am Strand". Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens und der notwendigen Vorbereitungen wird es im Veranstaltungsbereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und zeitweisen Straßensperrungen entlang der Bundesstraße 76 kommen.

Die Polizei und die Stadtverwaltung informieren darüber, dass folgende Maßnahmen zur Sicherung und Durchführung der Veranstaltung getroffen werden:

- Straßensperrungen: Die Berliner Straße/ B76 wird auf Höhe des Südstrandes zeitweise vollständig gesperrt, insbesondere zum Ende der Veranstaltungen zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr.

- Umleitungen: Für den Durchgangsverkehr werden entsprechende Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

- Parkverbote: Entlang der Berliner Straße sowie in den angrenzenden Straßen gilt ab 05.07.2024 ein absolutes Halteverbot. Fahrzeuge, die in diesen Bereichen parken, werden kostenpflichtig abgeschleppt.

- ÖPNV-Anpassungen: Der öffentliche Personennahverkehr wird ebenfalls von den Maßnahmen betroffen sein. Bestimmte Buslinien werden umgeleitet oder verkehren nicht im Veranstaltungsbereich. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig bei den Verkehrsunternehmen über geänderte Fahrpläne und Haltestellen zu informieren.

Die Polizei und die Stadtverwaltung bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Rücksichtnahme. Besucher der Veranstaltung werden gebeten, möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell