Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kinder angesprochen; Radfahrerin gestürzt und verletzt; Mann in Gewahrsam genommen; Pkw gegen E-Scooter; Kind angefahren; Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt; Heftiger Auffahrunfall

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Kinder angesprochen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag bei einem Kinderhaus in der Mühlstraße mehrere Kinder angesprochen. Gegen 14.45 Uhr nahm der am Neckar stehende Mann über den Zaun hinweg Kontakt zu den vier Kindergartenkindern auf und streichelte sie im Gesicht. Beim Erkennen einer Erzieherin entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtbrücke. Den Angaben der Kinder zufolge soll der Mann ihnen im Falle einer Begleitung Geld angeboten haben. Der Unbekannte ist circa 45 Jahre alt, trug einen Vollbart, hat struppige Haare und war leicht gebräunt. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Weilheim (ES): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagvormittag bei einem Sturz verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr die 56-Jährige gegen 10.25 Uhr die Neidlinger Straße von Neidlingen herkommend ortseinwärts und bremste wie eine vorausfahrende Radlerin ab, da ein Autofahrer auf Höhe einer Bäckerei rückwärts ausparkte. Beim Abbremsen kam die 56-Jährige zu Fall und zog sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Esslingen (ES): 31-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 31-Jähriger musste am Montagabend am Charlottenplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 21.20 Uhr wurden die Beamten gerufen, nachdem ein augenscheinlich betrunkener Mann auf der Neckarstraße herumlief und schrie. Der 31-Jährige, der beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung die Straße verließ, wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen und vor Ort belassen, nachdem er angegeben hatte, sich nach Hause zu begeben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,9 Promille. Bei einer erneuten Überprüfung kurz nach 22 Uhr befand sich der Mann erneut auf der Fahrbahn, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige und trat in Richtung der Einsatzkräfte, sodass er festgehalten und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Auch während dem Transport zur Gewahrsamseinrichtung versuchte der alkoholisierte Mann nach den Beamten zu treten und ihnen einen Kopfstoß zu verpassen. Verletzt wurde jedoch niemand. (rd)

Neckartenzlingen (ES): Pkw vs. E-Scooter

Am Montagabend ist es in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Ein 43-Jähriger wollte gegen 18.15 Uhr mit einem Kia von einem dortigen Grundstück auf die Hauptstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 27 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der verbotenerweise den Gehweg befuhr und die Ausfahrt kreuzte. Der Zweirad-Lenker erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rd)

Nürtingen (ES): Kind beim Abbiegen angefahren

Ein Kind ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Wendlinger Straße leicht verletzt worden. Eine 70-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Renault Kangoo die B313 in Richtung Nürtingen und bog nach rechts in die Wendlinger Straße ab. Hierbei zeigte die Ampel zwar Grünlicht, jedoch blinkte diese für querende Fußgänger gelb. Im weiteren Verlauf übersah die Renault-Fahrerin einen 13-Jährigen, der mit einem Mountainbike den Fußgängerbereich der Fahrbahn überquerte und kollidierte mit diesem. Das Kind stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort keiner Behandlung bedurften. Der Sachschaden am Pkw und am Rad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (gj)

Filderstadt (ES): Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine Jugendliche am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Sielmingen zugezogen. Die 16-Jährige fuhr kurz nach sieben Uhr mit ihrem Rad auf der Lange Straße in Richtung Ortsmitte. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste das Mädchen ihr Pedelec aufgrund von Gegenverkehr an einer Straßenbaustelle ab, kollidierte dabei mit dem Bordstein und kam zu Fall. Die Radlerin, die keinen Helm trug, wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. (gj)

Nehren (TÜ): Heftiger Auffahrunfall zwischen Pkw und Motorrad

Auf der L384 ist am Dienstagmorgen ein Pkw-Lenker mit einem vorausfahrenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Ein 79-Jähriger war gegen elf Uhr mit einem Ford Focus auf der Landstraße in Richtung Mössingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang fanden zu diesem Zeitpunkt Mäharbeiten statt. Hinter dem mit geringer Geschwindigkeit fahrenden Mähfahrzeug befanden sich mehrere, ebenfalls entsprechend langsam fahrende Verkehrsteilnehmer, darunter ein 65 Jahre alter Motorradlenker. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, nahm der Senior den Biker mit seiner Honda zu spät wahr und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zweirad in den Grünstreifen geschleudert. Der 65-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei schätzt den Schaden am Pkw auf mindestens 20.000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell