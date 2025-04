Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier, B3 - Rollerfahrer prallt mit Lastwagen zusammen

Nachtragmeldung

Offenburg (ots)

Bei dem Unfall am Freitagmittag auf der B3 bei Hofweier, verstarb der 37 Jahre alte Rollerfahrer noch an der Unfallstelle. Nach aktuellen Ermittlungen vor Ort durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg soll der 37-Jährige aus Richtung Binzuburgstraße kommend die Auffahrt zur B 3 befahren haben. Dort soll er zunächst gestoppt haben, um dann zwei vor ihm fahrenden Fahrzeugen beim Linksabbiegen auf die B3 Richtung Lahr zu folgen. Offenbar übersah er den von dort in Richtung Offenburg herannahenden Lastwagen. Obwohl dieser noch versucht haben soll auszuweichen, kollidierte er mit dem Zweiradfahrer. Neben Polizei und Rettungsdienst, befindet sich auch das THW zur Ableitung des Verkehrs von der B 3 im Einsatz. Zur Unfallrekonstruktion wurde durch die Staatsanwaltschaft Offenburg ein Sachverständiger zur Fertigung eines Ablaufgutachtens beauftragt. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit noch an.

Ursprungsmeldung vom Freitag, 11.04.2025, 13:51 Uhr

Hohberg, Hofweier, B3 - Rollerfahrer prallt mit Lastwagen zusammen

Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei sind aktuell bei einem Unfall auf der B3 bei Hofweier im Einsatz. Nach ersten Feststellungen ist am Freitagmittag ein in Richtung Offenburg fahrender Lastwagenlenker mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen, der gegen 13:10 Uhr mutmaßlich auf die B3 einfahren wollte. Über die Art und Schwere der Verletzung des Zweiradfahrers kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Verkehr auf der Bundesstraße ist aufgrund des Unfalls blockiert.

