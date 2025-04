POL-OG: Hohberg, Hofweier, B3 - Rollerfahrer prallt mit Lastwagen zusammen

Offenburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht zum Freitag beobachten, wie sich zwei Jugendliche an Autos in der Ludwigstraße zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 01:20 Uhr an einem Wagen die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen, um mutmaßlich einzusteigen. Im weiteren Verlauf sollen sie es erneut bei einem anderen Pkw versucht haben, ebenfalls ohne Erfolg. Beim Eintreffen ...

