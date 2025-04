Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchte Pkw-Aufbrüche

Offenburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht zum Freitag beobachten, wie sich zwei Jugendliche an Autos in der Ludwigstraße zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 01:20 Uhr an einem Wagen die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen, um mutmaßlich einzusteigen. Im weiteren Verlauf sollen sie es erneut bei einem anderen Pkw versucht haben, ebenfalls ohne Erfolg. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen hatten sich die beiden bereits von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten zwei 16 und 17 Jahre alte Heranwachsende festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/al

