Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Anhaltesignale ignoriert, ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs

Polizei nimmt 17-jährigen Rollerfahrer vorläufig fest

Pfungstadt (ots)

Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer, der am Donnerstagabend (24.10.) nicht nur die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Gegen 19.30 Uhr geriet der Rollerfahrer in der Eberstädter Straße in den Fokus der Streife. Weil sein Mitfahrer keinen Helm trug, beabsichtigten die Ordnungshüter diese zu kontrollieren. Als die Beamten die Anhaltesignale und Blaulicht eingeschaltet haben, beschleunigte der Kradfahrer, setzte seine Fahrt in Richtung Pfungstadt-Hahn fort und versuchte sich offenbar der Kontrolle zu entziehen. Im weiteren Verlauf missachtete er unter anderem die Regelungen geltender Verkehrszeichen. Nach der Kreuzung Eberstädter Straße/Mainstraße wendete er. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Flüchtige kurz danach die Kontrolle über den Roller, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein. Er und sein Mitfahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Streife konnte schließlich den 17-jährigen Fahrer stoppen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu seinem Mitfahrer dauern derzeit noch an.

Wie sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, stand der 17-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Weder eine gültige Zulassung für den Roller, noch eine Fahrerlaubnis konnte er den Beamten vorzeigen.

Weiterhin stellte sich heraus, dass das angebrachte Kennzeichen im Rahmen eines Diebstahls entwendet worden war. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Der 17-Jährige musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Danach wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell