Gaggenau (ots) - Am Donnerstag kam es an der Ecke Hans-Thoma-Straße / Sulzbacher Straße zu einer handfesten Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Gegen 17:30 Uhr soll ein Autofahrer, offenbar ohne seinen Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, von der Sulzbacher Straße nach links in die Hans-Thoma-Straße eingebogen sein. Ein von Sulzbach kommender Motorradfahrer zeigte sich darüber nicht begeistert und soll den Autofahrer lautstark zum Anhalten aufgefordert ...

mehr