Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten - Gebäudebrand -Nachtragsmeldung-

Hofstetten (ots)

Nach dem Brandausbruch am Donnerstagmittag in einem Einfamilienhaus in der der Georg-Neumaier-Straße haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr das nicht mehr zu rettende Gebäude kontrolliert abbrennen lassen. Offene Flammen sind nun einer starken Rauchentwicklung gewichen. Das Haus ist nicht noch betretbar. Befürchtungen, dass sich während des Brandausbruchs eine Person im Haus befunden hat, haben sich mittlerweile bestätigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben über die Drehleiter einen Leichnam erkennen können. Der Leichnam ist bislang noch nicht abschließend identifiziert. Während den Lösch- und Einsatzmaßnahmen haben sich drei Feuerwehrkräfte verletzt, einer davon mittelschwer. Alle drei befinden sich zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäusern. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber ist gelandet, aber ohne einen Verletzen aufzunehmen wieder abgerückt. Über die Brandentstehung kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden; der Brandort ist beschlagnahmt. Die Georg-Neumaier-Straße ist zwischen "Lindengarten" und "Senkmatt" gesperrt.

Erstmeldung vom 10.04.2025, 13:49 Uhr

POL-OG: Hofstetten - Gebäudebrand

Hofstetten Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Rahmen eines Gebäudebrandes in der Georg-Neumaier-Straße im Einsatz. Seit der Meldung des Brandes gegen 12.45 Uhr kümmern sich Beamte des Polizeireviers Haslach um die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen die Flammen und eine massive Rauchentwicklung. Über die Anzahl möglicher Verletzter liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

