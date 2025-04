Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung und Beleidigung

Lahr (ots)

Nach mehreren Vorfällen am Mittwochnachmittag, sieht ein 17-Jähriger einem Ermittlungsverfahren entgegen. Gegen 13:10 Uhr sollen sich der Unruhestifter und ein 13-Jähriger unerlaubt auf einem Schulhof in der Stefanienstraße aufgehalten haben. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die beiden bereits von der Örtlichkeit entfernt. Im weiteren Verlauf des Nachmittags wurde eine Schlägerei in der Burgheimer Straße gemeldet. Mehrere Jugendliche sollen sich unberechtigt auf einem Privatgrundstück aufgehalten haben und von einem Mann aufgefordert worden sein, das Grundstück zu verlassen. Daraufhin sollen sie den 64-Jährigen offensichtlich angegriffen haben. Er erlitt eine Verletzung im Kopfbereich und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Gruppe von Jugendlichen flüchtete erneut. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 17-jährige Beschuldigte im Stadtgebiet festgestellt werden. Anschließend beleidigte er während der polizeilichen Maßnahmen einen Polizeibeamten. Das Polizeirevier Lahr nimmt nun die weiteren Ermittlungen auf.

/al

