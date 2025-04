POL-OG: Offenburg, A5 - Rechts überholt und Unfall verursacht, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots) - Starker Rauch alarmierte am Mittwochmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts war gegen 13 Uhr in einem Betrieb in der Flößerstraße offenbar starke Rauchentwicklung im Bereich der Lüftungsanlage festzustellen. Zwei Mitarbeiter wurden durch vermutliche Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht. ...

