Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Rastatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Karlsruher Straße / Niederwaldstraße wurde am Mittwochnachmittag ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 16-Jährige den Fußgänger- und Radweg der Karlsruher Straße befahren und dabei die rotleuchtende Ampel missachtet haben. Zeitgleich fuhr eine bevorrechtigte Fahrerin eines VW los. Augenscheinlich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Jugendliche stürzte. Er wurde zur weiteren Abklärung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell