Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern - zwei Personen verletzt

Marienmünster (ots)

Am Sonntag, 2. Februar, ereignete sich in Marienmünster-Bredenborn ein Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 16:10 Uhr befuhren ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Lage und ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Detmold die L755 in Richtung Nieheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte der 18-Jährige nach rechts in die Burgstraße abzubiegen. Der nachfolgende 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Motorrad auf. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden./rek

