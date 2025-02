Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegenverkehr ausgewichen und Leitpfosten gerammt: 5.000 Euro Schaden

Brakel (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ist bei einem Ausweichmanöver entstanden, als ein 30-Jährige mit seinem Auto einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste und auf den Seitenstreifen geriet. Der Verursacher entfernte sich jedoch unerkannt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 16. Februar, gegen 13.15 Uhr bei Brakel-Bellersen kurz vor der B 252. Der 30-Jährige fuhr mit einem roten Porsche Taycan die L825 von Bellersen kommend in Fahrtrichtung B252. In der "S-Kurve" sei ihm ein grauer Kombi etwa einen Meter auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der 30-Jährige nach rechts ausweichen müssen. Der Porsche kam dabei auf den Grünstreifen und stieß gegen zwei Leitpfosten.

Bei dem entgegenkommenden Auto habe es sich um einen VW oder Skoda gehandelt. Der Fahrer sei männlich und ca. 50 Jahre alt gewesen. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau etwa gleichen Alters gesessen. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bitte an die Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0.

