Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sichere Karnevalstage im Kreis Höxter - Polizei sorgt für Ihre Sicherheit

Höxter (ots)

Die Karnevalszeit beginnt am kommenden Donnerstag mit zahlreichen Feierlichkeiten in verschiedenen Orten im gesamten Kreisgebiet. Die Kreispolizeibehörde Höxter hat sich intensiv vorbereitet und stellt sicher, dass alle Närrinnen und Narren unbeschwert feiern können.

Unter anderem in den Karnevalshochburgen Steinheim, Beverungen und Nieheim werden in den kommenden Tagen mehrere tausend Besucher erwartet. Um für Sicherheit zu sorgen, wurden die bestehenden Sicherheitskonzepte in enger Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen und den örtlichen Veranstaltern an die aktuelle Lage angepasst. Die Polizei wird verstärkt präsent sein, sowohl in Uniform als auch mit zivilen Einsatzkräften. Die bewährten Maßnahmen haben bereits bei Volksfesten wie dem Annentag in Brakel zu einem spürbaren Rückgang von Straftaten geführt.

Zusätzlich wurden ortsangepasste Maßnahmen zur Verhinderung von sogenannten Überfahr-Taten ergriffen, darunter die Einrichtung von Durchfahrtssperren.

Die Polizei wird während der Karnevalstage verstärkt Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen. Dazu appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: "Organisieren Sie sich bereits im Voraus eine alternative Fahrmöglichkeit oder nutzen Sie ein Taxi. Lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumiert haben."

Darüber hinaus wird es in Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern stichprobenartige Jugendschutzkontrollen geben. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Messer und andere Waffen auf Volksfesten nichts zu suchen haben - sie sind dort verboten. Auch hier werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Nach derzeitigem Stand gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung im Kreis Höxter. Dennoch stehen die zuständigen Organisationen in engem Austausch und können bei Bedarf kurzfristig erforderliche Maßnahmen einleiten.

Die Kreispolizeibehörde Höxter wünscht allen Närrinnen und Narren eine friedliche und fröhliche Karnevalszeit. Karneval ist ein Fest für alle - für Familien, Kinder und Senioren. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Ihre Polizei ist vor Ort und sorgt für Ihre Sicherheit./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell