Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallort und Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Eine 58-Jährige zeigte am Donnerstagmittag bei der Polizei Zweibrücken eine Unfallflucht an. Die Dame parkte am 12.12.2024 auf zwei verschiedenen Parkplätzen. In der Zeit zwischen 8 Uhr und 10:15 Uhr stand sie zunächst auf dem Parkplatz an der Heilig-Kreuz-Kirche. Danach fuhr sie weiter auf den Parkplatz des Hilgardcenters. Erst später wurde sie auf einen Schaden an der Heckstoßstange ihres weißen Seat aufmerksam. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer muss den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht haben. Da nicht bekannt ist, auf welchem der beiden Parkplätze der Unfall passiert ist, sucht die Polizei Zweibrücken (06332 976-0) Zeugen des Unfallgeschehens. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell