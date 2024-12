POL-PDPS: Gefährliches Spiel mit Feuerwerkskörpern

Zweibrücken (ots) - Am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14 Uhr parkte eine Dame ihr Fahrzeug in der Gymnasiumstraße. Der schwarze Citroen stand in einer Parkmarkierung am rechten Fahrbahnrand. Als die 58-Jährige zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Streifschaden im linken Bereich der Frontstoßstange. Offensichtlich entstand der Schaden durch den Ein- oder Ausparkvorgang eines anderen, ...

